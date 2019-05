Flinke schade aan voertuigen bij aanrijding vanmorgen in Suriname

Bij een aanrijding vanmorgen op de kruising van de Hendrikstraat en de Langa Tabikiestraat hebben twee voertuigen flinke schade opgelopen. Het ongeval vond plaats tussen een Ford Ranger Wildtrak pick-up en een personenwagen. De bestuurder van de personenwagen raakte gewond en ging per eigen gelegenheid naar de arts.

Rond 10.30u vanmorgen reed de pick-up over de Hendrikstraat die een voorrangsweg is. De personenwagen reed over de Langatabikiestraat en zou geen voorrang hebben verleend. Hierdoor ontstond een enorme botsing, waarbij beide voertuigen flinke schade opliepen.

De Surinaamse politie was ter plekke en heeft de zaak met de bestuurders afgehandeld.