First Lady Suriname bezoekt Gakaba en Langa Tabiki

Een delegatie bestaande uit onder andere First Lady Ingrid Bouterse-Waldring, de minister van Volksgezondheid, Antoine Elias en de directeur van de Stichting Staatsziekenfonds (SZF), Rick Kromodihardjo, heeft een eendaags bezoek gebracht aan de dorpen Gakaba en Langa Tabiki. Dit bezoek heeft plaatsgehad op woensdag 15 mei 2019.

In Gakaba, een dorp in het boven Marowijne gebied, heeft de First Lady spullen gedoneerd aan de leerlingen van de basisschool. Elke leerling heeft uit handen van de presidentsvrouw een pakketje in ontvangst mogen nemen. Ook heeft zij de leerlingen toegesproken en bemoedigd hun best te blijven doen, zodat zij succesvol worden in de maatschappij en zo het land verder helpen te ontwikkelen. Verder heeft zij beloofd vóór het einde van dit schooljaar elke leerling te voorzien van een schoolpakket voor het komende schooljaar.

Te Langa Tabiki zijn spullen gedoneerd aan de basisschool. Evenals in het dorp Gakaba, heeft elke leerling een pakket ontvangen van de First Lady. Ook hier is de toezegging gedaan voor een schoolpakket vóór het einde van dit schooljaar.

Hierna verrichtte de First Lady en minister Elias de heropening van het SZF verstrekpunt in het dorp Langa Tabiki. Dit verstrekpunt was eerder geopend, maar er moesten nog enkele logistieke zaken in orde gemaakt worden. De dorpsbewoners kunnen vanaf nu bij dit verstrekpunt terecht voor het aanvragen en afhalen van hun SZF-kaart en andere diensten van het SZF. Zij hoeven dus niet meer naar Paramaribo af te reizen hiervoor. Dit is kostenbesparend.