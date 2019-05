Drie verdachten aangehouden in zaak van door mishandeling overleden man

De politie in Suriname heeft drie mannen aangehouden die in verband worden gebracht met een dodelijke vechtpartij op een feest, waarbij de 42-jarige Benito Wijnerman in de nacht van maandag op dinsdag kwam te overlijden. De verdachten zijn familieleden van elkaar schrijft de Surinaamse krant De Ware Tijd (dWT).

Het gaat om de 21-jarige Rumelo M., de 24 -jarige Regillio M. en de 21- jarige Densel M. Onderzoek van de politie heeft uitgewezen dat tijdens het feest op een adres in de Surimamboweg een vechtpartij uitbrak tussen twee groepen personen. Wijnerman moet deel uit hebben gemaakt van de ene groep.

Hij belandde op een gegeven moment op straat waarbij hij een vuistvuurwapen tevoorschijn moet hebben gehaald waarmee hij schoten moet hebben gelost. Niemand is daarbij gewond geraakt. Volgens de Surinaamse politie zou een groep mannen hem daarna hebben aangevallen en hem zwaar hebben mishandeld. Zij zouden na hun daad zijn weg gevlucht.

Het is volgens de krant vooralsnog onbekend of zij een volmondige bekentenis hebben afgelegd.