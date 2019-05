Clifton Braam uit Suriname met nieuwe show in Nederlandse theaters

In het laatste kwartaal van dit jaar is comedian Clifton Braam uit Suriname terug in de Nederlandse theaters. Hij speelt dan zijn derde show getiteld ‘Alles kan, niks moet’. In deze voorstelling geeft Clifton zijn kijk op de wereld en analyseert hij hoe hij zelf in die wereld manoeuvreert.

Niets en niemand wordt ontzien en alles wordt herkend; zijn eigen leven en omgeving, de politiek en de straat. Alle facetten worden uitgelicht. Waarom ben je wie of wat je bent en hoe vaak zijn we tevreden met wie we zijn? Wat beweegt de mens om te leven volgens regels en wetten, maar ook om die te overtreden.



Met simpele humoristische voorbeelden toont Clifton aan dat eigenlijk alles kan maar niks moet. Is na zo een zelfevaluatie de tijd aangebroken om het roer om te gooien of gewoon zo door te gaan?

‘Alles kan, niks moet’ van de Surinaamse comedian is te zien in oktober, november en december. Check de data ook hieronder: