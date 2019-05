Ministerie wil einde aan gokken bij buurtwinkels in Suriname

Het ministerie van Handel en Industrie in Suriname gaat maatregelen nemen tegen de als paddenstoelen uit de grond rijzende verkooppunten van loterijen bij winkels in woonbuurten. Hiervoor zullen de vergunningsvoorwaarden voor het uitoefenen van het beroep van winkelier aangepast worden, waardoor het aanbieden van de mogelijkheden om te gokken niet meer toegestaan zijn.

Dat meldde HI minister Stephen Tsang gisteren in De Nationale Assemblee (DNA). Parlementariër André Misiekaba had de regering eerder erop gewezen dat in elke winkel in elke buurt, gegokt kan worden. Dat zal nu samen met Justitie en Politie aangepakt worden.

Vorig jaar was het onderwerp ook in het nieuws toen bekend werd dat steeds meer jongeren in Suriname zich laten zich verleiden om te gokken bij Suribet kantoren in woonwijken. Deze Suribet locaties schieten als paddestoelen uit de grond en hebben een grote aantrekkingskracht op jongeren, ook op jongeren van onder de achttien jaar.

Er werd toen geopperd dat het gokken voor jongeren onder de achttien jaar onmogelijk wordt gemaakt.