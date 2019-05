Change Managementtraining HRM gestart op ministerie Biza

Op het Surinaamse ministerie van Binnenlandse Zaken (Biza) heeft afgelopen week de kick-off plaatsgevonden van de Change Managementtraining voor institutionele versterking van Human Resource Management (HRM) agenten. De training, die zes maanden zal duren wordt verzorgd door Dennis de Keyzer. Keyzer gaf aan dat BiZa na de trainingen zal beschikken over competente HRM-agenten met vooral liefde en toewijding voor het werk.

De minister van Binnenlandse Zaken in Suriname, Mike Noersalim gaf aan dat dit het begin is van het proces die zal leiden tot een omslag in het overheidsfunctioneren. “Vandaag zetten wij de eerste stap naar een efficiënt en effectief functionerende overheid. Het directoraat Human Resource Management is door het ministerie van Binnenlandse Zaken in het leven geroepen om onder andere te werken aan de institutionele – en capaciteitsversterking. De Change Managementtraining brengt dit directoraat één stap dichterbij het uiteindelijk doel”.

Er zijn 25 trainees die momenteel het beleid uitstippelen of betrokken zijn in het personeelsgebeuren van het ministerie. Zij zijn geselecteerd op basis van hun attitude, kwalificatie, kennisvaardigheden en inzet. Verschillende zaken zullen tijdens deze trainingen bijgebracht worden, die de trainees in staat zullen stellen de veranderingsboodschap over te brengen.

In de komende zes maanden worden er zeven modules uitgewerkt en na het succesvol afronden hiervan krijgt elk trainee per vak een certificaat. De trainees waren op de 1e dag zeer enthousiast over de interactieve sessie en gaven collectief mee dat na de enerverende dag, zij vol nieuwsgierigheid uitkijken naar de komende sessies.