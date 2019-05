Surinaamse documenten voor import, export en doorvoer binnenkort digitaal

Vanaf september 2019 zullen alle documenten voor import, export en doorvoer digitaal verstuurd kunnen worden via de Suriname Electronic Single Window (SESW). Afgelopen vrijdag vond de ondertekening van de contractovereenkomst plaats door minister Stephen Tsang en directeur Reina Raveles van het ministerie van Handel, Industrie en Toerisme en NairBala, senior vice president van het Singaporese bedrijf Crimsonlogic dat het digitale loket zal opzetten.

Minister Tsang heeft zeer hoge verwachting van het nieuwe digitale systeem. Het zal de importeurs en exporteurs zeer veel tijd en kosten besparen, zo verwacht hij. Hij gaat er ook vanuit dat dit moderne digitale systeem meer buitenlandse investeerders voor Suriname zal aantrekken. De minister realiseert zich wel dat het nog de nodige inspanningen zal kosten om de verandering bij alle betrokken personen en instanties door te voeren.

Omdat de voordelen zo groot zijn, twijfelt hij er niet aan dat het gaat lukken. ‘’Minder loperij, minder brandstofkosten, minder papierkosten, betere inning van de transactiekosten, beter overzicht van de handelsactiviteiten en 24 uur per dag beschikbaar door middel van je eigen smartphone of laptop’’, zo somde minister Tsang een aantal van de voordelen op. Directeur Raveles toonde een stapel papieren met een gewicht van zeker een kilo, die allemaal nodig zijn om de import van een lading voor elkaar te krijgen.

Crimsonlogic heeft ruime ervaring met het opzetten van digitale loketten in verschillende landen, waaronder Zuid-Amerika en het Caribisch gebied. Behalve het opzetten van het elektronisch loket wil het bedrijf ook een eigen kantoor openen in Suriname. NairBala, senior vice president van het bedrijf, vindt vooral het samenwerken belangrijk. Het makkelijker maken van zaken doen, ‘’The Ease of Doing Business’’, is daarbij een belangrijk doel, zo zei hij in zijn toespraak. Ook het bouwen aan een lokaalteam van specialisten is een prioriteit voor het bedrijf.