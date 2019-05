President Suriname voert overleg over situatie bij SPSB, OM start vooronderzoek

De president van Suriname heeft maandag samen met de ministers van Financiën en Justitie en Politie, de Procureur-Generaal, de president van de Centrale Bank van Suriname, alsook de regeringscommissaris bij de Centrale Bank overleg gevoerd met betrekking tot mogelijke grootschalige malversaties die zich zouden hebben voltrokken bij de Surinaamse Postspaarbank (SPSB).

Dit naar aanleiding van sinds dagen circulerende berichten over mogelijke malversaties die erg veel onrust in de gemeenschap hebben teweeggebracht. Via social media werden diverse documenten met bijbehorende namen verspreid, die malversaties moeten aantonen. De regering verzekert de gemeenschap dat ze deze aangelegenheid serieus opvat en de geëigende maatregelen heeft genomen.

Zo zijn aan de Procureur-Generaal inmiddels documenten ter hand gesteld op basis waarvan allereerst een vooronderzoek wordt ingesteld, ten einde na te gaan of deze documenten werkelijk van de bank afkomstig zijn. Mocht komen vast te staan dat de betreffende informatie van de SPSB afkomstig is, dan zal de vraag beantwoord worden of er mogelijk sprake is van enig gepleegd strafbaar feit dat een, onder leiding van het Openbaar Ministerie uit te voeren strafrechtelijk onderzoek rechtvaardigt.

Voor dat vooronderzoek heeft de minister van Financiën inmiddels aan de Centrale Lands Accountants Dienst en het accountantskantoor Lutchman de opdracht verstrekt voor een intern onderzoek, aan welk onderzoek een forensisch registeraccountant zal worden toegevoegd. Besloten is verder dat de verantwoordelijke functionarissen gepaste afstand moeten houden van het onderzoek, door verlof op te nemen zo lang het onderzoek voortduurt.