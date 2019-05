Politie Suriname houdt 47-jarige militair met vervalst rijbewijs aan

Het Korps Politie Suriname heeft de 47-jarige militair Reguillio D. aangehouden omdat hij met een vervalst rijbewijs deelnam aan het verkeer. Dit kwam aan het licht toen de afdeling Algemene Nummer Registratie Systeem (ANRS ) verkeerscontrole werkzaamheden uitvoerde.

Tijdens de controle constateerde de politie dat het Surinaams rijbewijs van de 47-jarige autobestuurder afwijkingen vertoonde waardoor vermoed werd dat hij met een vals of vervalst rijbewijs deel nam aan het verkeer. Bij verificatie op de afdeling Rijbewijzen van de politie bleek dat Reguillio inderdaad niet in het bezit is van een geldig Surinaams Rijbewijs.

Uit de administratie is gebleken dat de man drie maal is afgewezen voor het theoretisch gedeelte van het rij-examen. De wetsdienaren confronteerden Reguillio hiermee, waarna hij zich legitimeerde als te zijn Militair. Hij werd aangehouden en ter voorgeleiding overgebracht naar het politiebureau.

Vervolgens is hij overgedragen aan de Militaire Politie voor het verder onderzoek.