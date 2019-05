Man na zware mishandeling op feestje in Suriname overleden

Een 43-jarige man is afgelopen nacht na mishandeling overleden in Suriname. Dit gebeurde aan de Surimamboweg, een zijstraat van de Coesewijnestraat. Volgens de Surinaamse krant De Ware Tijd was de man op een feestje op dit adres.

Er zou op het feestje een vechtpartij zijn ontstaan, waarbij er geschoten werd. De man zou toen door een paar mannen aangevallen en zwaar mishandeld zijn, aldus de krant.

Het ingeschakelde ambulance personeel constateerde dat hij geen teken van leven vertoonde en een arts stelde de dood vast. Van de daders ontbreekt nog elk spoor. De politie van Latour heeft de zaak in verder onderzoek.