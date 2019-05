Braziliaan steekt landgenoot in Suriname dood vanwege ruzie om vrouw

Een 32-jarige Braziliaan heeft afgelopen weekend een 47-jarige landgenoot doodgestoken in Suriname. De steekpartij vond zaterdagmorgen 11 mei plaats in het goudconcessie gebied Tabuca in het district Brokopondo. De twee Brazilianen kregen ruzie om een vrouw meldt de Surinaamse politie.

De Recherche van Regio Midden kreeg van het Command Center de melding van een steekpartij met dodelijk afloop in het boven vermeld gebied. De Recherche van Regio Midden, bijgestaan door collegae van het Regio Bijstand Team Midden (RBTM) en de Forensische Opsporingsdienst, deed de plek aan.

Daar werd het levenloze lichaam van de 47-jarige Braziliaan José Modesto Da Costa, Filho aangetroffen. Een ingeschakelde arts stelde officieel de dood van het slachtoffer vast. José is neergestoken door de 32-jarige Antonio, S. die ook een Braziliaan is.

Verder is naar voren gekomen dat Antonio vermoedelijk een relatie had met de vriendin van José. José en Antonio kregen daarover een woordenwisseling. Op een bepaald moment haalde Antonio een scherp voorwerp te voorschijn waarmee hij José steekverwondingen toebracht. Na zijn daad ging Antonio weg van de plek van het gebeurde kennelijk met de bedoeling om uit handen van de politie te blijven.

Door goede informatie van de plaatselijke bewoners en snel en kordaat optreden van de Recherche Regio Midden en RBT Midden is de verdachte Antonio binnen 24 uur aangehouden in het dorp Misalibi. Het scherp voorwerp, waarmee Antonio het strafbare feit gepleegd heeft, is op hem aangetroffen en in beslag genomen.

Het ontzielde lichaam van José is na overleg met het Openbaar Ministerie voor obductie in beslag genomen en Antonio is hangende het onderzoek in verzekering gesteld. Het onderzoek wordt door de Recherche van Regio Midden voortgezet.