28ste verkeersdode in Suriname valt in Nickerie

In het district Nickerie zou maandagavond de 28ste verkeersdode tot nu toe in Suriname zijn gevallen. Het gaat volgens de eerst berichten om een ongeluk te Middenstand Polder, waarbij een bromfietser om het leven zou zijn gekomen. De man, een 60-plusser, zou van zijn bromfiets gevallen zijn.

Volgens bronnen uit Nickerie gebeurde het ongeluk omstreeks 20:45. Het slachtoffer zou een wachter van een rijstbedrijf, woonachtig te Paradise, zijn. Hij zou op het wegdek gevallen zijn en daarbij een slag aan zijn hoofd hebben gekregen.

Die informatie is echter nog niet officieel bevestigd, dus later meer. Leden van het Korps Politie Suriname zijn aanwezig voor onderzoek. Het stoffelijk overschot van de man is in beslag genomen.