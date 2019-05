Suriname krijgt binnenkort een gecertificeerde visrokerij

Het Surinaamse ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV), heeft enkele jaren geleden een visrokerij opgezet in Commewijne. Vanwege diverse omstandigheden heeft de opstart echter nog niet plaatsgevonden. Thans zijn er middelen beschikbaar gesteld en wordt het èèn en ander voorbereidt.

Het ontwerp voor de visrokerij Commewijne is gemaakt door ingenieursbureau Consulting Partners N.V. en Inter Design. Met de aannemer Alginco wordt nu gewerkt aan de verdere afbouw, waarna deze zal worden ingericht. Vorige week is het startsein gegeven voor een plan van aanpak en het streven is om het geheel binnen zes maanden op te leveren.

De complete procedure vanaf het aanmeren van vissersboten met hun lading vis voor de rokerij tot het eindproduct, zal moeten voldoen aan de vereisten van het Viskeuringsinstituut en de Europese Unie. Hierdoor zal de kwaliteit toereikend zijn om de certificering van Europa te behalen, zodat gerookte vis vanuit Suriname vrij op de Europese markt kan worden gelanceerd.

De waarnemend directeur van LVV, Deepak Jairam, heeft bij het startsein aangegeven, dat de mogelijkheden worden bekeken om ook de lokale markt te voorzien. Het kan niet zo zijn dat er dure investeringen worden gepleegd slechts voor de Europese markt. “We moeten er ook voor zorgen dat er gezond voedsel is voor elke Surinamer. Dat geniet onze prioriteit!”