Ook aandacht voor de Dag van de Verpleging in Suriname

Vandaag, zondag 12 mei 2019, vieren verpleegkundigen en verzorgenden internationaal de Dag van de Verpleging. In verband hiermee, heeft de Surinaamse minister van Volksgezondheid Antoine Elias, de Inspectie Verplegende en Verzorgende beroepen (IVV) in de bloemetjes gezet. Zij ontvingen een cadeaubon voor een gezichts- en voetbehandeling. Hiermee wil de minister zijn blijk van waardering tonen aan het verpleegkundig beroep.

De Dag van de Verpleging wordt elk jaar op 12 mei gehouden. 12 mei 1820 is de geboortedatum van Florence Nightingale, die algemeen wordt beschouwd als grondlegster van de moderne verpleegkunde. Sinds 1965 is 12 mei International Nurses Day. Vanaf 2013 wordt deze dag ook wel de Dag van de Zorg genoemd

Volgens Verpleegkundig Inspecteur, Eudia van Hetten-Daniels, is het beroep van verpleegkundig zijn niet statisch maar aan verandering onderhevig. Des al niet te meer kan zij zeggen dat de verpleegkundigen in Suriname excellente verpleegkundigen zijn en is ze blij dat er in verband met deze dag aandacht wordt besteed aan dit beroep. Zij zegt dat de verpleegkundigen in Suriname goed opgeleid en toegerust zijn vanwege het kwalitatief gericht onderwijs, waarbij er rekening is gehouden met de regels binnen de Caricom.

Ondanks de grootte uitstroom van verpleegkundigen naar het buitenland, kan de Verpleegkundig Inspecteur niet spreken van een tekort aan verpleegkundig personeel, omdat er daar tegenovergesteld een constante instroom van studenten is, die opgeleid worden tot verpleegkundige.

De dag van de verpleging is volgens Eudia van Hetten- Daniels een bijzondere dag voor het verpleegkundig beroep waarbij zij zich kunnen reflecteren op het beroep dat zij uitoefenen.