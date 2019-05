Nieuw DBS shirt van Stichting Dierenbescherming Suriname en Readytex

Op zaterdag 11 mei, ter gelegenheid van Moederdag, lanceerden de Stichting Dierenbescherming Suriname (DBS) en Readytex hun nieuwste DBS T-shirt. Dit is inmiddels de 16de editie in de serie T-shirts waar zij gezamenlijk mee startten in 2013. Het ontwerp voor het nieuwe Moederdag T-shirt is gecreëerd door beeldend kunstenaar Wilgo Vijfhoven. Hij is de 7de kunstenaar aangesloten bij Readytex Art Gallery die deze bijzondere taak op zich neemt.

Het is heel toepasselijk dat juist Wilgo Vijfhoven het beeld voor dit Moederdag T-shirt van de DBS ontwerpt. Allereerst omdat Wilgo in zijn werk consequent een grote liefde voor de vrouw manifesteert, en in de tweede plaats omdat deze kunstenaar altijd, vroeger subtieler, maar tegenwoordig steeds duidelijker, ook dieren in zijn werk opneemt. “Mens en dier hebben elkaar nodig”, zegt Wilgo Vijfhoven dan ook terecht,“elk wezen heeft zijn functie op deze aarde.” De halzen en koppen van de twee ‘streng’ogende aka’s vormen in zijn ontwerp een liefdevol hart. Ook bij moeders die streng overkomen, staat de liefde voor hun kind altijd centraal, zegt de kunstenaar daarover. En trouw aan zijn karakteristieke handschrift, verwerkt hij in het onderste hart heel subtiel, ook letterlijk de moederborst. De ijverige mieren in het ontwerp staan symbool voor het harde werk dat moeders dagelijks verzetten ten behoeve van hun gezin. Met dit artistieke design geeft Wilgo Vijfhoven ook vooral aan dat elk dier, ongeacht hun uiterlijk, groot of klein, een belangrijke rol vervult in het behouden van een perfecte balans in de natuur. Een mooier Moederdag cadeau kunt u bijna niet bedenken.

Uw aankoop van het DBS T-shirt draagt aanzienlijk bij tot de continuïteit van het goede werk dat de DBS ten behoeve van het Surinaamse dier verzet. De projecten van de stichting en het opvangen en verzorgen van de dieren in het dierenasiel kosten veel geld en uw steun is daarbij essentieel. De Moederdag taartenverkoop van de Stichting Dierenbescherming Suriname werd gehouden op zaterdag 11 mei van 9:00 – 12:00 uur op de sidewalk van Choi’s Noord. Het nieuwe DBS T-shirt is vanaf maandag 13 mei tevens te koop bij Readytex aan de Maagdenstraat 44-48.