Zaterdag nieuwe spoedvergadering van Politiebond Suriname

De Surinaamse Politiebond (SPB) heeft haar leden vrijdagavond weer opgeroepen voor een spoed algemene ledenvergadering (ALV) op zaterdag 11 mei 2019 om 12.00u. Belangrijkste agendapunt is het verslag van het bestuur met betrekking tot het resultaat van de bespreking van de SPB met het bevoegd gezag.

De politiebond riep donderdag al een spoedvergadering uit en stelde toen een ultimatum met betrekking tot de vrijlating van drie collega’s van het Regio Bijstandsteam. Ze zouden binnen 24 uur vrijgelaten moeten worden. Voor zover bekend waren de mannen 24 uur later, op vrijdag, niet vrij. De bond had aangegeven dat zij zich zou beramen op acties als de mannen niet vrij kwamen.

Ook werd er een brief geschreven aan president Bouterse maar die verwees de bond naar de Surinaamse minister van Justitie. Het is niet bekend of er een gesprek is geweest tussen de bond en de minister.

“Het bestuur roept alle leden op zich massaal naar deze ALV te begeven. Het is in ons aller belang” is de boodschap van het bestuur in de oproep die getekend is door woordvoerder Revelino Eijk. De vergadering vind zaterdag plaats in de grote hal van de Politieacademie aan de Commewijnestraat 15 te Paramaribo.