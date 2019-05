VHP: ‘Corruptie faciliterend beleid van regering Bouterse manifest door SPSB affaire’

De VHP heeft hard uitgehaald naar de regering in Suriname onder leiding van president Bouterse. In een persbericht zegt de Surinaamse oppositie partij dat het corruptie faciliterend beleid van de regering Bouterse/Adhin op schokkende wijze manifest is geworden door de SPSB affaire, waarvan de gehele samenleving gruwelt. “Telkens wanneer zo een schandaal wereldkundig wordt, grijpt de president als afleidingsmanoeuvre naar het instrument van reshuffeling” aldus de partij in een persbericht dat verder als volgt luidt:

“…Het beetje vertrouwen dat deze regering bij enkele trouwe aanhangers genoot is nu volledig weggevaagd. Het land wordt op alle fronten leeggeroofd en de president presenteert wederom een rookgordijn middels het reshuffelen van ministers. Het ware beter geweest als de totale regering onder leiding van Bouterse haar mandaat terug gaf aan het volk en nieuwe verkiezingen uitschrijft. De regering kan immers niet meer bogen op enig draagvlak van de samenleving.

Een samenleving die zwaar gebukt gaat onder de financieel economische crisis door de regering zelf veroorzaakt, terwijl regeringsloyalisten in overmatige luxe leven vanwege de grove graaimentaliteit. Zie maar recentelijk een snoepreisje van maar liefst $250.000 ondernomen door vice-president Ashwin Adhin met toestemming van de president.

Deze zoveelste reshuffeling in 9 jaar tijd zal geen zoden aan de dijk leggen. De regeringspartij heeft geen kader getuige dezelfde namen die terugkomen. Mensen die in het recente verleden niet in staat zijn gebleken het tij ten positieve te keren, komen terug. De verwachting is dat het corruptie faciliterend en het graaibeleid onverkort zal worden voortgezet.

Ik roep de totale samenleving op om de hoop niet te verliezen en de komende tijd doch uiterlijk op 25 mei 2020, resoluut af te rekenen met een door deze regering ge√Įnstitutionaliseerde graaimentaliteit, welke funest is voor ons als natie.

Daarom roep ik de president op om zijn mandaat onmiddellijk terug te geven aan het volk om te voorkomen dat wij als samenleving in diepere ellende worden gestort. President nogmaals de vraag aan u eerder in het parlement gesteld: “Is dit uw legacy die u wil achterlaten? …”