Verdachte van doodschieten rapper Feis was in Suriname

De 25-jarige Silfano Junior M., die afgelopen woensdag is aangehouden op verdenking van het schieten op rapper Feis en zijn broer, was uitgeweken naar Suriname na de schietpartij. Dat hebben bekenden van M. verklaart tegenover het Algemeen Dagblad. Eerder waren er al geruchten dat hij naar Suriname was gegaan en die zijn nu bevestigd.

De schietpartij vond plaats op 1 januari op de Nieuwe Binnenweg in Rotterdam. Daarna verdween M. van de radar en dook hij onder om uit de handen van de politie te blijven. Naar nu blijkt was hij uitgeweken naar Suriname. Door geldgebrek zou hij zijn teruggekomen naar Nederland waar hij vervolgens onderdook in Kerkrade, schrijft het AD.

De politie had de verdachte dinsdag op de nationale opsporingslijst gezet. Eerder werd zijn foto getoond in het televisieprogramma Opsporing Verzocht. M. werd woensdag in het Limburgse Kerkrade gearresteerd. Volgens de krant heeft de rechter-commissaris van de Rotterdamse rechtbank vrijdag besloten dat de verdachte nog zeker twee weken langer vast blijft ziten.