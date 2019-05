Autobestuurder met 5x toegestane hoeveelheid alcohol op rijdt in goot

Het rijbewijs van de 39-jarige autobestuurder Nathoram B. is afgelopen weekend door het Korps Politie Suriname ingevorderd. De politie van het ressort Groningen kreeg op zondag 4 mei een melding dat een bestuurder met zijn voertuig in een goot terecht was gekomen.

De politieambtenaren deden de plek aan en troffen de bestuurder aan. Hij bleek onder invloed van alcohol te verkeren. Bij een blaastest blies Nathoram 1.100 microgram alcohol per liter uitgeademde lucht. Het toegestane alcoholpromillage is 220 microgram.

De dronkaard werd ter ontnuchtering overgebracht naar het politiebureau. Het rijbewijs van de bestuurder is ingevorderd. Na te zijn voorgeleid is Nathoram heengezonden. Het dossier ter zake is voor verdere afdoening opgestuurd naar het Surinaamse Openbaar Ministerie.