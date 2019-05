Documenten die in verband worden gebracht met fraude bij SPSB liggen op straat

Documenten en bewijsstukken die verband zouden hebben met mogelijke fraude bij de Surinaamse Postspaarbank (SPSB) liggen op straat. Via WhatsApp werd vanmorgen al een excell overzicht rondgestuurd. Later op de dag werden volledige documenten, met naam en toenaam van mensen die geld bij de bank zouden hebben geleend, verspreid.

De Surinaamse nieuwssite Suriname Herald heeft het over ‘De lijst van dieven die 20 miljoen van de SPSB hebben gestolen‘. Volgens klokkenluiders zouden talrijke personen, bedrijven en andere organisaties via de SPSB geld hebben ontvangen en niet hebben terugbetaald. Deze schulden zouden later uit de boeken van de bank zijn geschrapt.

Ook de Surinaamse krant Dagblad Suriname besteedt vandaag aandacht aan de SPSB en noemt de case ‘de grootste nationale corruptiezaak‘.