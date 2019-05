Buurt zonder stroom nadat auto tegen EBS elektriciteitspaal knalt

Donderdagavond knalde deze personenauto in de Plutostraat tegen een elektriciteitspaal van de NV Energiebedrijven Suriname (EBS). Door het ongeval kwam de buurt uren zonder stroom te zitten. Werknemers van de de EBS waren tot laat nog bezig de schade te herstellen.

Het is nog niet bekend hoe de bestuurder van deze auto erin geslaagd is de paal te raken. Op de foto en onderstaand filmpje is te zien dat zowel het voertuig als de paal flinke schade hebben opgelopen.

Er zou volgens sommigen sprake zijn van rijden onder invloed, maar dat is nog niet bevestigd. Er is nog geen officiƫle informatie beschikbaar, dus later meer.

Filmpje van Jareth Ramidjan