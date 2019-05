Bouterse legt zaak Politiebond Suriname neer bij minister van Justitie

De Surinaamse president Bouterse heeft de Surinaamse Politie Bond (SPB) laten weten dat hij de minister van Justitie & Politie, Stuart Getrouw, heeft geinstrueerd de behandeling van het schriftelijk verzoek van de SPB over te nemen. De SPB stuurde de president een brief waarin zij vroeg om een afspraak met Bouterse, om de perikelen m.b.t. de drie vastzittende agenten van het Regio Bijstandsteam te bespreken.

De drie agenten zitten vast nadat zij rondom een voetbalwedstrijd ruzie kregen met een buurtbewoner en daarbij hun wapens zouden hebben getrokken en schoten hebben gelost. Ze werden eerst geschorst en daarna vastgezet. Dat laatste schoot in het verkeerde keelgat bij collega’s die een spontane stakingsactie begonnen.

De actie werd overgenomen door de SPB, die een ultimatum stelde en een brief aan Bouterse stuurde om aandacht van de regering te vragen. In het voornoemd schrijven aan de president wordt het staatshoofd gevraagd het bestuur van de politiebond te ontvangen. Bouterse beantwoordde het schrijven en stuurde hierover ook een brief naar Getrouw om de zaak op te pakken.

“Gelet op het urgente karakter van deze kwestie vraag ik u met de behandeling ervan spoed te betrachten en om mij van de bereikte resultaten te informeren” aldus een passage uit het schrijven van de president aan de minister van Justitie & Politie.

