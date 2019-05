Politiebond Suriname roept spoedvergadering bijeen na werkneerlegging

De Surinaamse Politiebond (SPB) heeft al haar leden opgeroepen voor een spoed algemene ledenvergadering (ALV) van de bond. Deze vindt vandaag plaats om 12.00u in de grote hal van de Politieacademie (archieffoto) aan de Commewijnestraat in Paramaribo. Onderwerp van de vergadering is het bespreken van de perikelen rondom de inverzekeringstelling van drie leden van het Regio Bijstand Team (RBT) van de Surinaamse politie en de daaruit volgende werkneerlegging door de RBT.

Agenten van het RBT legde het werk gisteren spontaan neer uit onvrede met de aanhouding van drie agenten die betrokken zijn bij dit voetbalincident. De po­li­tie­man­nen zouden bur­gers met hun wapens hebben bedreigd. Vol­gens de actievoerders zijn er geen rechts­gron­den aan­we­zig die een in­ver­ze­ke­ring­stel­ling van de wets­die­na­ren recht­vaar­di­gen. Zijn vin­den dat er geen vlucht­ge­vaar is, geen ont­wrich­ting van de rechts­or­de, geen ge­vaar voor be­ïn­vloe­ding van ge­tui­gen of in­ti­mi­da­tie. Bo­ven­dien wa­ren die po­li­tie­man­nen al lan­ger dan vier tot vijf da­gen bui­ten func­tie ge­steld, schrijft de Surinaamse krant Times of Suriname vandaag.

De actie is daarna overgenomen door de SPB, die nu een vergadering heeft gepland en al haar leden heeft opgeroepen erbij aanwezig te zijn. De vergadering is bedoel om een besluit te nemen over de verder al dan niet te voeren acties.