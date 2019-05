Ook aandacht voor Mosquito Awareness week in Suriname

Jaarlijks wordt in de tweede week van de maand mei de Caribbean Mosquito Awareness Week gehouden. Gedurende deze week wordt door de gezondheidsautoriteiten in het Caribisch gebied extra aandacht besteed aan voorlichting om muskietenbroedplaatsen op te ruimen. Individuen, huishoudens, bedrijven, instellingen en gemeenschappen worden opgeroepen deel te nemen aan de strijd tegen muskietenbroedplaatsen door deze in en rondom hun huis of bedrijf te verminderen, maar beter nog te elimineren.

Dit jaar wordt de Caribbean Mosquito Awareness Week gehouden van 6 – 13 mei 2019. Het thema voor dit jaar is: “Small Bite, Big Threat.” En de slogan: “Fight the Bite, Destroy Mosquito Breeding Sites.”

Muskieten kunnen door de mens als vervelend worden ervaren. Ze houden ons wakker in onze slaap, zuigen ons bloed en laten soms rode jeukende bulten achter. Daarnaast kunnen enkele soorten muskieten ernstige ziekten overbrengen zoals dengue, chikungunya, zika, gele koorts en malaria. Per jaar sterven wereldwijd meer dan één miljoen mensen door ziektes overgedragen door de muskiet.

Dengue, zika en chikungunya worden overgedragen door de Aedes eagypti muskiet. Deze muskiet, ook wel bekend als de dengue muskiet, zijn goed aangepast aan menselijke nederzettingen en hebben de neiging om te broeden in stilstaand water in containers, emmers, banden, onderzetters van bloempotten, vazen, emmers, vaten en afvalcontainers, kapotte koelkasten en ander gelijk afvalmateriaal waarin water kan blijven staan. Muskieten broedplaatsen zijn vaak in en rondom het huis, kantoor, school, of werkplek. Daarom is het zo belangrijk om burgers actief te betrekken bij het bestrijden van muskietenbroedplaatsen.