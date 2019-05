Extra aandacht voor verkeersveiligheid in Suriname tijdens Road Safety Week

In verband met de Road Safety Week, die loopt van 6 tot en met 13 mei, zal er komende dagen extra aandacht worden besteed aan de verkeersveiligheid in Suriname. Gedurende deze week zullen er activiteiten worden ontplooid om het gedrag in het Surinaamse verkeer positief te beïnvloeden.

Eugenie Esajas, ondervoorzitter van het Korps Suriname Verkeersvrijwilligers (KSV) zegt dat het verkeer hen zorgen baart omdat Suriname reeds zit tussen de zestien en achttien verkeersdoden per honderdduizend inwoners. De verkeersbarometer staat momenteel ook op 26 dodelijke verkeersslachtoffers.

Het KSV verspreidt daarom een poster met een opsomming van ‘de tien verkeersgeboden’. Deze geboden zijn afgeleid vanuit de meest voorkomende zaken die door de politie geconstateerd worden bij verkeerscontrole. Met deze verkeersgeboden wil het KSV het gedrag van de deelnemers aan het verkeer beïnvloeden.

Het Korps Politie Suriname (KPS) zal tijdens deze periode de focus leggen op de wettelijk gestelde voorschriften zoals overschrijding van de maximaal toegestane snelheid, het rijden op zodanige wijze, het rijden onder invloed van alcohol en het niet dragen van een veiligheidsgordel. Samen met de verkeersbrigadiertjes zal er ook extra aandacht besteed worden aan veilig verkeer.



De tien verkeersgeboden