Taxichauffeur rijdt auto in trens in Suriname

Een chauffeur van het Surinaamse taxibedrijf 1660 had zondag de schrik van z’n leven. De bestuurder van de gele taxi-auto reed over de Indira Gandhiweg in Suriname en moet op een gegeven moment de controle over het stuur verloren zijn geraakt. Hij belandde hierna met zijn auto in de brede trens langs de weg.

Het ongeval gebeurde ter hoogte van de Overbrugweg. De bestuurder kon op eigen kracht uit de auto komen en kroop zelf uit de trens naar boven, de berm op. Hij liep geen verwondingen op bij dit eenzijdig ongeval. De auto moest daarna uit de trens getakeld worden.