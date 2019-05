Santokhi: ‘Samenwerken VHP met NDP is uitgesloten’

VHP voorzitter Chan Santokhi, heeft tijdens een partijvergadering in Para-Oost afgelopen zondag, voor de zoveelste keer benadrukt dat samenwerken met de NDP na de verkiezingen in 2020 in Suriname uitgesloten is. VHP voorzitter Chan Santokhi, benadrukte dat de NDP geen optie is voor de VHP, omdat ‘den man no man regeer’.

De VHP voorzitter kreeg een daverend applaus van het goed opgekomen publiek. “Deze regering heeft Suriname gebracht naar de afgrond. En als deze regering dit beleid gecreëerd heeft, dan is deze regering niet geschikt om na 2020 aan de macht te blijven. Wij gaan deze regering weghalen” aldus voorzitter Chan Santokhi.

Santokhi gaf aan dat de oranje partij gaat voor 28 zetels. “Wij willen snel en ongestoord regeren, wij moeten hoe dan ook het land snel uit de crisis halen. De Oranje partij wil werkgelegenheid creëren, wij willen snel samenwerken met het buitenland. Wij willen investeerders aantrekken, daarom willen wij het volledige mandaat, volop mandaat van het volk van Suriname. Dat is wat wij vragen” zegt de voorzitter.