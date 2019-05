Peuter (3) overleden bij woningbrand te Kwatta in Suriname

In Suriname is een peuter vanmorgen overleden bij een woningbrand. Dat meldt Apintie TV zojuist. De brand vond plaats aan Hajariweg te Kwatta. De politie van Munder kreeg dinsdagmorgen de melding van de brand binnen. Het slachtoffer is een 3-jarige jongen. Hoe de brand is ontstaan is nu nog niet duidelijk, later meer.

