Meisje van 2,5 jaar alleen op straat in Den Haag aangetroffen, roept om ‘Nani’

In Den Haag is vanmorgen rond 10 uur een meisje van 2,5 jaar alleen aangetroffen. Van haar familie ontbreekt elk spoor. Het licht getint meisje liep helemaal alleen op de Laan van Wateringse Veld en riep om haar ‘Nani’, wat in het Hindoestaans oma van moeders kant betekent.

Volgens het Algemeen Dagblad is het meisje licht getint, heeft lang zwart haar, draagt een wit vest met een roze capuchon en een zwart glitterrokje. Ze heeft te grote roze slippers, met glitters en bloemetjes.

Ze heeft mogelijk een Indisch of Zuid-Amerikaans of Aziatisch uiterlijk meldt de krant. Het meisje spreekt Nederlands, maar kan haar naam niet vertellen. Voorlopig deelt de politie geen foto’s van het kindje wegens de privacy.

UPDATE: Na een buurtonderzoek en een oproep via social media heeft de familie van het meisje zich na uren om 16.15u gemeld.