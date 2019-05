Door bromfietser aangereden voetganger is 26ste verkeersdode in Suriname

Een 64-jarige voetganger, die vorige week zaterdag werd aangereden door een 31-jarige bromfietser, is een dag later overleden in het ziekenhuis. Hij is de 26ste verkeersdode in Suriname tot nu toe dit jaar, maakte het Korps Politie Suriname maandag bekend. De man stak de hoofdweg van Mariƫnburg in het district Commewijne over, toen hij werd aangereden.

Uitwendig bekeken vertoonde het slachtoffer geen verwondingen maar was niet aanspreekbaar. Hij werd per ontboden ambulance afgevoerd naar de afdeling Spoed Eisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis te Paramaribo. Vervolgens werd hij in de ziekeninrichting ter verpleging opgenomen.

Op zondag 28 april gaf hij de geest. Zijn ontzielde lichaam werd na afstemming met het Openbaar Ministerie voor obductie in beslag genomen door de politie. Na de obductie is het lijk afgestaan aan de nabestaanden.

De bromfietser is na verhoor heengezonden gezonden door de politie en wel na overleg met het Openbaar Ministerie.