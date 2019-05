Baby moest naar intensive care na ongeluk met bestelwagen in Suriname

Een baby van anderhalve maand oud moest vorig week opgenomen worden op de afdeling intensive care van het ziekenhuis in Suriname. Dit gebeurde nadat een bestelwagen met dertien inzittenden de trens in reed aan de Kennedyweg. Dat heeft het Korps Politie Suriname vandaag bekend gemaakt. Volgens de Surinaamse politie gaat het om een bestelwagen en dat roept meten vragen op, want een bestelwagen is meestal niet gemaakt om met dertien mensen in te rijden.

Volgens verklaring van de 33-jarige bestuurder Miguel, K. reed hij over de Kennedyweg. Bij het beschrijven van een bocht verloor hij de controle over de besturing van het voertuig met het gevolg dat de bestelwagen over de kop ging en in de trens belandde.

Van de dertien inzittenden hebben drie kinderen namelijk een baby van anderhalve maand oud, een kind van 3 en een 7 jaar oud zware letsels opgelopen. De overige inzittenden liepen lichte verwondingen op. De baby heeft een bovenbeen fractuur opgelopen en is opgenomen op de afdeling intensive care van de kinderafdeling.

Na overleg met het Openbaar Ministerie in Suriname is het rijbewijs van de chauffeur ingevorderd in verband met het politioneel onderzoek. De bestelwagen is ter herkeuring in beslag genomen aldus de politie in een officieel bericht op haar website.