Nederlandse toeristen in Suriname slachtoffer van roofoverval in gehuurde woning

De slachtoffers van de gewapende roofoverval afgelopen donderdag in een woning te Menkendam, zijn drie toeristen uit Nederland. Volgens Dagblad Suriname zat het trio in de avonduren op het balkon van de woning die ze gehuurd hadden te chillen, toen ze plotseling drie criminelen gewapend met een vuistvuurwapen op hun zagen afkomen.

De slachtoffers renden de woning binnen en deden de deur op slot. De daders hebben toen op de deur geschoten met als gevolg dat een van de toeristen werd geraakt. Hij raakte gewond aan zijn heup en bovenbeen en moest voor behandeling naar het ziekenhuis.

Na de overval vluchtten de verdachten te voet in de richting van de Martin Luther Kingweg en stapten in een gereedstaand voertuig. Het Korps Politie Suriname trof een vuistvuurwapen aan op het terras. Het wapen dat waarschijnlijk door de rovers is achtergelaten, werd in beslag genomen. De buit betreft een tas met daarin 100 euro.