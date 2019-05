Suriprofs wedstrijd dit jaar op Hemelvaartsdag 30 mei

Op donderdag 30 mei 2019, Hemelvaartsdag, komt het elftal van de Suriprofs weer in actie tijdens een benefietwedstrijd in het Excelsior stadion in Rotterdam. Tegen wie het team van Nederlandse profvoetballers met roots in Suriname moet uitkomen is nog niet bekend. Dat heeft alles te maken met de verschuivingen binnen de voetbalkalender als gevolg van de succesvolle campagne van Ajax in de Champions League.

Daardoor is het programma in de eredivisie dat voor 27 april stond gepland in zijn geheel verplaatst naar 15 mei. Die wijziging heeft ook gevolgen voor de data van de play offs om Europees voetbal en om promotie of degradatie. Omdat nog niet duidelijk is welke clubs ook na de laatste wedstrijddag in de eredivisie (15 mei) nog verplichtingen hebben, is het lastig om de tegenstander van de Suriprofs te bepalen. Hetzelfde geldt voor het samenstellen van de selectie van de Suriprofs.

Het Surinaamse telecombedrijf Telesur is de komende jaren opnieuw hoofdsponsor van de Suriprofs. Mike Antonius, ceo van Telesur, heeft hierover afspraken gemaakt met Jörgen Raymann, de vorige voorzitter van Suriprofs. De naam van het bedrijf prijkt ook dit jaar weer op de voorkant van het shirt van de Suriprofs.

Overigens is Henk Fraser met ingang van april de nieuwe voorzitter van de Stichting Suriprofs. De huidige trainer van Sparta, oud-Feyenoorder en oud-international volgt daarmee cabaretier Jörgen Raymann op die de afgelopen twee jaar de stichting leidde.