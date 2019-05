Kustwacht Suriname legt Chinese trawler aan ketting

De Surinaamse Kustwacht heeft een van de veelbesproken Chinese trawlers aan de ketting gelegd nadat vissers één van de schepen in de nachtelijke uren vissend bezig hadden gezien. Dat melden diverse Surinaamse media. Op instructie van de procureur-generaal is de Kustwacht in actie te komen en is ook de kapitein van het schip in verzekering gesteld.

Bij de aanhouding van de boot is door de bemanning ontkend dat er gevist is. Volgens kolonel Jerry Slijngard, directeur van de Kustwacht, is er inderdaad geen vis aangetroffen. De boot is nu overgedragen aan de procureur-generaal die een onderzoek zal laten instellen door de politie, zegt Slijngard.

De trawlers zijn al maanden in Surinaamse wateren. Zij voldoen niet aan de eisen en zullen op basis daarvan geen visvergunning krijgen. President Bouterse had vorige week nog aangegeven dat de boten Suriname moeten verlaten.