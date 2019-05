Drugs en piloot uit neergestort vliegtuig in Suriname gehaald

Het vliegtuig dat dinsdag neerstortte in de omgeving van de racebaan in het district Brokopondo, had vermoedelijk drugs aan boord. Deze zouden na de crash eruit zijn gehaald door personen die daar aan het wachten waren op het vliegtuig. Ze deden dat voor dat het vliegtuig in brand vloog, schrijft de Surinaamse krant Times of Suriname op basis van bronnen bij de Surinaamse politie.

Volgens de krant probeerde de 47-jarige Braziliaanse piloot te landen maar kwam tegen bomen aan en stortte neer. Het vermoeden bestaat dat hij uit het wrak gesleept is voordat het in brand zou vliegen. Hij werd enkele meters verder van het vliegtuig gevonden. Er werden voetsporen en bandensporen in de omgeving aangetroffen, die dit zouden kunnen verklaren.

Het lichaam van de piloot vertoonde verder geen sporen van geweld en is in beslag genomen. Ook het wrak is door de Surinaamse autoriteiten in beslag genomen voor onderzoek.

Waarnemend korpschef, Roberto Prade, zegt desgevraagd aan Starnieuws dat het niet anders kan dan dat het Braziliaanse toestel een drugslading heeft afgeleverd. Het onderzoek is nog gaande, waardoor en nog geen details kunnen worden gegeven.

Het neergestort toestel: