Suriname ontvangt jubileumboek van Zuid-Amerikaanse atletiek federatie CONSUDATLE

Vorig jaar heeft de Cofederacion Sudamericana De Atletismo (CONSUDATLE) haar 100 jarig bestaan gevierd. Ter gelegenheid hiervan is een jubileumboek uitgegeven over de Olympische Medaillewinnaars in de Atletieksport gedurende deze 100 jaar. In deze prachtige uitgave staan ook de topatleten Letitia Vriesde en Miquel van Assen vermeld.

De heer Dennis Mac Donald, Executive board member Consudatle en ook voorzitter van de Surinaamse Atletiek Bond was aanwezig bij de plechtige presentatie van dit boekwerk in Manaus Brazilië. Suriname ontving uit handen van de Praeses van Consudatle, Roberto Gesta de Melo, 2 exemplaren van dit uniek kunstwerk.

Op 29 april jl. overhandigde de voorzitter van de SAB tijdens een korte ceremonie een exemplaar aan de voorzitter van het Surinaams Olympisch Comité, de heer Ramon Tjon-A-Fat. Laatstgenoemde sprak zijn erkentelijkheid uit voor de schenking van dit prachtig boekwerk aan het SOC. Zij zullen het een waardige plaats bieden in het Olympic House.

De IAAF bestaat uit 5 geografische regio’s waarvan CONSUDATLE de Zuid Amerikaanse regio beslaat. Suriname maakt deel uit van dit 13 landen tellende orgaan.