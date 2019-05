OM Nederland reageert: ‘19,5 miljoen euro gaat niet terug naar Suriname’

Het Openbaar Ministerie Noord-Holland heeft vandaag tegenover de Nederlandse krant De Telegraaf gereageerd op het voornemen van Surinaamse banken om naar de rechter te stappen om de in beslag genomen 19,5 miljoen euro uit Suriname vrij te krijgen. Het OM zegt tegen de krant dat ze er niet over piekert om het geld terug te geven, want ze vermoedt witwassen.

Afgelopen week werd bekend dat de Surinaamse banken de inbeslagname aanvechten en naar de rechter stappen. De daarvoor ingeschakelde Nederlandse advocaat Aldo Verbruggen van het Amsterdamse kantoor Jones Day, zei toen dat het om een ondoordachte actie en om een onbegrijpelijke blunder van het OM gaat.

Maar een woordvoerder van het OM zei vandaag tegen De Telegraaf dat het OM zich niet herkent in de conclusie van Verbruggen dat met deze inbeslagname een grote blunder zou zijn begaan. Volgens de woordvoerder is na rechtshulpverzoeken aan Suriname, vorige week aanvullende informatie ontvangen die nog bestudeerd zal moeten worden. Daarnaast hebben de Nederlandse officieren van justitie meermalen contact gehad met advocaten van betrokken banken, laat het OM aan de krant weten.