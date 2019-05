Iedere avond slapen dak- en thuislozen in de Heerenstraat in Suriname

Nog steeds slapen dak- en thuislozen iedere avond in de Heerenstraat in Suriname. Overdag is er niets te merken maar ’s avonds komen de mensen weer om te slapen onder het afdak van enkele panden in de straat. Dat blijkt uit bovenstaande foto die deze week werd gemaakt. Zodra de dag weer aanbreekt zijn ze verdwenen.

Vorig jaar bleek dat niet alleen ging om drugs- of alcoholverslaafden, maar ook om mensen die vanwege hun financiƫle situatie op straat zijn beland. Onder hen bevonden zich toen ook kinderen. Of dat nu ook het geval is, is niet duidelijk.

In september vorig jaar telde Paramaribo circa 150 dak- en thuislozen waaronder naast Surinamers ook Guyanezen. Het Bureau van Dak- en Thuislozen zorgt voor deze mensen maar zit ook al gauw vol.