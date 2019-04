Voertuig over de kop, bestuurder met de schrik vrij.

Dit voertuig is zojuist, vanmiddag rond 12.30u, over de kop geslagen aan de Chitoestraat in Suriname. De bestuurder kwam met de schrik vrij. Hij is door de Surinaamse politie meegenomen naar het politiebureau. Het is nog niet bekend of hij onder invloed was en een geldig rijbewijs in bezit heeft dus later meer.

- Advertentie -