Houten woning compleet afgebrand te Domburg in Suriname

Maandagochtend rond 10.30u is een woning afgebrand aan de Domburg Middenweg ter hoogte van de 2e zijstraat. Op het moment van de brand was niemand in het huis dus was er geen sprake van gewonden. Toen het Korps Brandweer Suriname aankwam was de houten woning reeds afgebrand.

Op het erf staan er drie woningen, de andere twee hadden geen schade. Het afgebrande huis was niet verzekerd en werd bewoond door een gezin bestaande uit vader, moeder en drie kinderen. Zij hebben niets uit de woning kunnen redden en al hun eigendommen gingen verloren.

Enkele auto’s die op het erf stonden zijn op tijd verwijderd door de buren. Een bromfiets ging wel verloren door de brand. De oorzaak van de brand is nog niet bekend.