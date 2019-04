Braziliaans vliegtuig neergestort in Suriname

In Brokopondo is een Brazilliaans vliegtuig verongelukt. Het ontzielde lichaam van de piloot is op een afstand van het vliegtuig, een Cessna, aangetroffen. Dat meldt de Surinaamse nieuwssite Starnieuws.

De politie is intussen ter plekke geweest, maar er is nog geen informatie beschikbaar. Het is ook nog niet duidelijk wat de Cessna in het Surinaamse luchtruim deed. Het toestel is geheel afgebrand, aldus Starnieuws.

Vernomen wordt dat het toestel onder de radar vloog. Het vliegtuig is uitgebrand. Het toestel is terechtgekomen in de omgeving van de racebaan van Suriname Motor Sportpark.