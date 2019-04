VHP slaat vleugels uit naar Apoera in West Suriname

De VHP slaat haar vleugels uit naar Apoera. Afgelopen weekend heeft de partij een vergadering gehouden op Apoera, welke zeer goed was bezocht. Deze vergadering was veel eerder gepland maar aangezien de president van Suriname tegen die tijd ook daar aanwezig zou zijn, heeft de partij uit respect voor het instituut van de president haar vergadering verschoven naar vrijdag 26 april.

VHP voorzitter Chan Santokhi zei tijdens de vergadering dat de VHP, de president de gelegenheid had gegeven, om ongestoord met de bewoners te kunnen vergaderen en zaken die nodig zijn, in orde te maken. In feite heeft de Orange movement, druk uitgeoefend op de president om naar Apoera af te reizen. Bijkans 9 jaar lang hadden de bewoners president Bouterse op Apoera niet gezien. Overal waar de Orange movement haar vleugels uitslaat komt deze regering dan eindelijk in actie.

De Oranje partij was zeer ingenomen met de goede opkomst op Apoera, naast kapitein Carlo Lewis waren ook de dorpshoofden van Washabo en Section ook aanwezig. Kapitein Lewis heeft de VHP verwelkomd en de partij gevraagd te helpen bij het oplossen van het grondenrechtenvraagstuk. Hij zei bijzonder ingenomen te zijn met de komst van de Oranje partij. Hij riep de dorpelingen op om kennis te nemen van de boodschap die gebracht wordt en daarna een eigen keuze te maken.

De mensen van Apoera willen graag ontwikkeling en een goede toekomst voor hun kinderen, dat bleek uit verschillende toespraken. De bewoners willen zekerheden, het erkennen van de grondenrechten is van eminent belang. Op Apoera is er een kern geïnstalleerd door VHP voorzitter Chan Santokhi. Deze kern staat onder leiding van Marciano Young, hij wordt geassisteerd door Josta Lewis.

Marciano Young gaf aan dat met deze vergadering een begin is gemaakt met de positieve verandering voor het ressort Kabalebo. Hij stelde dat er drastische veranderingen zullen komen en dat niet geaccepteerd zal worden dat er lukraak maar gronden worden uitgegeven. Voorzitter Santokhi en Marciano Young kregen tijdens hun speeches veel bijval van de enthousiaste aanwezigen.

VHP voorzitter Chan Santokhi heeft diverse organisaties uitgenodigd om met de VHP te komen praten over het uitvoeren van microprojecten. Deze projecten worden landelijk uitgevoerd om gezinnen weerbaar te maken. Santokhi heeft toegezegd dat op verzoek van de lokale bevolking een bakkerij zal worden opgezet in Apoera. Deze toezegging is met luid applaus begroet. De VHP-delegatie blijft overnachten in West Suriname. Op zaterdag 27 april was er een vergadering gepland in Washabo.