Suriname participeert aan ‘ExpoCaribe 2019’

Het Surinaamse ministerie van Handel, Industrie en Toerisme zal een handelsmissie samenstellen voor deelname aan het “ExpoCaribe 2019” evenement. Dit op uitnodiging van het ministerie van Buitenlandse Handel en Investeringen van de Republiek Cuba, PROCUBA, de Kamer van Koophandel van de Republiek Cuba en de Provinciale Assemblee ‘s van de People’s Power van Santiago en Cuba, Granma, Holguin, Las Tunas, Guantánamo en Camagüey Provinces. Het evenement zal gehouden wordt in het Heredia Cultural Complex in Santiago de Cuba van 19 tot en met 22 juni 2019.

Dit evenement biedt ondernemers uit de Caribische regio de mogelijkheid om hun producten en diensten ten toon te stellen en te promoten. Verder biedt dit evenement de ondernemers de gelegenheid om van gedachten te wisselen, hoe zij de commerciële kansen in de verschillende sectoren van de Cubaanse en Caribische economie kunnen vergemakkelijken, het bevorderen en diversifiëren van handelsbetrekkingen, alsook de samenwerking ten behoeve van economische ontwikkeling en een grotere integratie van Caribische economieën.

Ondernemers, die hun exportklare goederen en diensten tijdens dit evenement wensen te exposeren en mogelijke handelsbetrekkingen wensen op te bouwen met potentiële partners, worden in de gelegenheid gesteld zich te laten informeren en wel op de eerste bijeenkomst die zal worden gehouden op maandag 29 april 2019 om 17.00 uur in de Vergaderzaal West van het Ministerie van Handel, Industrie en Toerisme. Registratie voor deelname aan de expo in Santiago kan tot uiterlijk dinsdag 30 april 2019.