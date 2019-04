Auto door hek luchthaven Suriname na verkeersongeval

Bij een verkeersongeval zondagmiddag in de omgeving van Zanderij, is een auto door het hek van de luchthaven geschoten. Op diverse foto’s op Facebook is te zien dat de auto op z’n kop ligt op het terrein van de luchthaven en zwaar beschadigd is. (Foto Peace Rnr)

Een tweede auto is eveneens zwaar beschadigd aan de zijkant. Het is nog niet bekend wat er precies heeft plaatsgevonden. Het vermoeden bestaat dat een van de voertuigen met hoge snelheid heeft gereden

Hij zou de macht over het stuur zijn verloren. De andere auto, die vanuit de tegenliggende richting kwam probeerde hem te ontwijken maar tevergeefs.

De andere auto: