Organisatie AVD weigert te betalen voor schoonmaken na wandelmars Suriname

De Avond Vierdaagse in Suriname (AVD) is weer voorbij. Het event heeft heel wat mensen getrokken en daarmee ook heel wat afval veroorzaakt. De Surinaamse overheid heeft SRD 100.000 extra uitgetrokken voor het schoonmaken van de troep. De organisatie achter de AVD, de Bedrijven Vereniging Sport en Spel (BVSS), weigert mee te betalen aan deze extra kosten.

Elk jaar is er spra­ke van een enor­me troep en zwerf­vuil langs de we­gen en in de bin­nen­stad, zegt mi­nis­ter Pa­trick Pen­gel van Open­ba­re Wer­ken, Trans­port en Com­mu­ni­ca­tie. Zijn me­de­wer­kers zijn lan­ger dan vier da­gen be­zig om de om­ge­vin­g en we­gen schoon te ma­ken. Het ministerie had daarom aangeklopt bij de BVSS om een steentje bij te dragen.

De BVSS vindt dat de over­heid hun geen geld hier­voor kan vra­gen. “Het be­stuur heeft ook aan­ge­ge­ven, dat wij geen geld hier­voor heb­ben” zegt voor­zit­ter Purcey Oli­viei­ra tegen de Surinaamse krant Times of Suriname. Volgens hem be­taalt een bur­ger al in­schrijf­kos­ten om deel te ne­men aan de AVD en ook nog be­las­ting. “Het schoonmaken is in prin­ci­pe een rol van de over­heid, om­dat de over­heid juist de­ge­ne is die hier­aan meer ver­dient” aldus Oliveira.

Hij gaat bin­nen­kort weer met de dis­tricts­com­mis­sa­ris­sen en an­de­re ac­to­ren pra­ten over de­ze kwes­tie, aldus de krant.