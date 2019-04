Zaterdagochtend even na middernacht vond er aan de Saramaccastraat in Paramaribo een aanrijding plaats tussen een personenauto en een motorfiets. Beide voertuigen raakten beschadigd. Het vermoeden bestaat dat beide bestuurders niet over een rijbewijs beschikken. Dat is nog niet officieel bevestigd door de Surinaamse politie.

De autobestuurder kwam met de schrik vrij en de bestuurder van de motor raakte licht gewond. Het Korps Politie Suriname heeft de zaak in onderzoek, dus later meer.