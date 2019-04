Ondernemer die vorig jaar arbeider in Suriname doodschoot alsnog aangehouden

Een 52-jarige ondernemer uit het binnenland van Suriname is op donderdag 25 april door de recherche van regio Oost aangehouden ter zake overtreding van de Vuurwapenwet. De man, Alfred D. alias ‘Kanten’, zou vorig jaar een arbeider hebben geraakt toen hij bij een overval op de rovers schoot. Hij werd door het traditioneel gezag in het binnenland overgedragen aan het Korps Politie Suriname

Volgens de Surinaamse politie heeft er op dinsdag 10 juli 2018 een roofoverval plaats gevonden op de werkplek van de ondernemer Alfred te Kapasi Tabiki. Daarbij schoten de rovers op de ondernemer en zijn arbeiders. Alfred schoot met een jachtgeweer terug op de rovers. Tijdens de schotenwisseling werd een arbeider geraakt en overleed ter plaatse. De rovers gingen bij de overval met een kilogram goud ervandoor.

Tijdens het politionele onderzoek kwam uit getuigen verklaring vast te staan dat de arbeider door de rovers was doodgeschoten. In de maand april van dit jaar meldde de ondernemer zich bij de gezagsdragers in het binnenland en kwam terug op zijn eerder afgelegde verklaring bij de politie. Alfred verklaarde dat de arbeider was geraakt door een schot uit zijn jachtgeweer. De gezagsdragers schakelde op hun beurt de politie in.

De politie was echter niet direct in staat de moordverdachte op te halen vanwege ‘logistieke redenen’. Hiermee werd bedoeld dat de politie niet over een boot en brandstof beschikte. “Om naar het gebied te gaan, hebben we tien vaten brandstof nodig; het is niet een dag varen naar Drie Tabiki, maar twee dagen en als we eenmaal in het gebied zijn, gaan we ook andere zaken onderzoeken, zoals berovingen” aldus een rechercheur eerder tegenover Suriname Herald.