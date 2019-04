Suriname naar de rechter om door Nederland in beslag genomen 19,5 miljoen euro

De Surinaamse handelsbanken en de Centrale Bank van Suriname (CBvS) stappen nog voor eind mei naar de rechter in een poging de vorig jaar in beslag genomen 19,5 miljoen euro vrij te krijgen. Dat is vanmidag naar voren gekomen tijdens een persconferentie van vertegenwoordigers van de banken en hun advocatenteam uit Nederland bestaande uit Aroon Gonesh, Aldo Verbruggen en Robbert de Bree.

Het bedrag van 19,5 miljoen euro werd in april 2018 op Schiphol onderschept en door het Openbaar Ministerie (OM) als ‘verdacht’ aangemerkt. Sindsdien loopt een onderzoek naar witwassen. Het OM in Nederland heeft echter geen enkele verdachten in deze zaak en er zijn slechts indicatoren dat er mogelijk sprake is van witwassen.

Toch is tijdens verschillende overlegmomenten het verzoek aan Nederland om de in beslag genomen 19,5 miljoen euro van Suriname vrij te geven, niet ingewilligd. Het team van advocaten gaf bij monde van mr. Verbruggen aan dat de inbeslagname een misslag, een drieste actie en ondoordachte actie en ook een blunder van het OM is.

Het team ziet de uitkomst van de stap naar de rechter met vertrouwen tegemoet; ook omdat de oorspronkelijk opgegeven beslag grond waarheidsvinding is vervallen doordat fysieke contanten zijn omgezet in giraal geld en er geen andere redelijke grond voor voortduring van het beslag is.