Minister: ‘Zware regenval heeft aandacht van Openbare Werken in Suriname’

De kleine droge tijd in Suriname is voorbij en van eind april tot half augustus kent Suriname de grote regentijd. En dat is te merken: veel gebieden zijn onder water gelopen. De zware regenval heeft wel speciale aandacht van het ministerie van Openbare Werken Transport en Communicatie, zegt minister Patrick Pengel.

De minister zegt tegen het Nationaal Informatie Instituut (NII) dat er in de droge tijd reeds begonnen is met rehabilitatie werkzaamheden, die ervoor moeten zorgen dat het water sneller weg is. “Burgers kunnen nu zien dat het water sneller wegtrekt. Daarmee wordt bewezen dat de werkzaamheden, die in de droge tijd zijn uitgevoerd, nu resultaat hebben”, concludeert Pengel.

Volgens hem wordt hard gewerkt om deze situatie in te dammen. Enkele machines zijn ingezet om de situatie te normaliseren. Ook zijn de pompgemalen vanaf deze regenval optimaal in werking gebracht. Om het water weg te sluizen worden de sluisdeuren opengedaan en de pompen daarna weer aangezet.

De prioriteitsgebieden binnen Paramaribo die nu aandacht vereisen en worden aangepakt zijn: in het noorden – Clevia, Blauwgrond en Geyersvlijt; in het Centrum – Beekhuizen en in Paramaribo – Zuid, Zorg en Hoop. “Ook de belangrijke kanalen (Overeemkanaal, Boomskreek, Tout Lui foutkanaal) die zorgdragen voor het doorsluizen van het overtollig water naar de Suriname rivier worden uitgediept en schoongemaakt” zegt de bewindsman tegen het NII.