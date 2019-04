Wateroverlast in Suriname, regenachtige start Wandelmars (AVD)

De hevige regenval in Suriname heeft vandaag voor flinke wateroverlast gezorgd; diverse straten stonden onder water. Volgens de weersverwachting van het Surinaamse Nationaal Meteorologisch Centrum houdt de regen nog even aan. En dat is slecht nieuws voor de Wandelmars oftewel de Avond Vierdaagse (AVD) die woensdag start.

Het startsein voor de Surinaamse AVD wordt woensdagmiddag rond 15:30u officieel gegeven na de nodige toespraken. De Meteorologisch dienst heeft voor woensdag een regenachtige dag voorspeld, met zware buien op sommige plaatsen. De buien gaan soms gepaard met onweer en windstoten.

Gelukkig duurt het niet al te lang: volgens de dienst nemen de buien na donderdag wederom af in intensiteit. De AVD duurt tot en met zaterdag aanstaande.

Op social media stond het vol met foto’s en filmpjes van ondergelopen straten in en rondom Paramaribo, zoals deze: